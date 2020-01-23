Путин на форуме в Иерусалиме обменялся рукопожатием с принцем Чарльзом

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и наследник британского престола принц Уэльский Чарльз пожали друг другу руки на проходящем в Иерусалиме в четверг форуме памяти жертв Холокоста.

Глава российского государства пришел на заседание форума в перерыве выступлений, когда большинство участников уже сидели на своих местах. Путина у входа в зал встретил президент Израиля Реувен Ривлин и проводил его до места в центральной части первого ряда - возле себя и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Рядом сидел также президент Франции Эмманюэль Макрон, глава российского государства обменялся с ним рукопожатием.

Уже после того как Путин занял место в зале, он жестом поприветствовал сидящего в двух креслах от него принца Чарльза и приподнялся, чтобы пожать руку наследнику британского престола.