Комитет Думы поддержал ко II чтению законопроект о бесплатном питании для младшеклассников

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении измененный законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Документ был усовершенствован с учетом предложений, озвученных президентом в послании Федеральному собранию 15 января.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. "Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения", - говорится в пояснительной записке.

По словам первого зампреда комитета и бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, одна из предлагаемых поправок отражает конкретное требование послания, что такое питание должно финансироваться за счет трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. "Обеспечение бесплатным питанием обучающихся по этой версии законопроекта возлагается на учредителей образовательных организаций", - отметил он. Понятие "пищевые продукты" дается в исчерпывающей формулировке, принципы здорового питания сформулированы в отдельной статье документа. "Несколько смягчены требования по изъятию, утилизации и уничтожению пищевых продуктов: без проведения экспертизы не утилизируются продукты, которые не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах <...> либо в отношении которых не имеется требуемой информации", - добавил он.

Устанавливается, что закон в целом начнет действовать 1 сентября 2020 года. Конечная дата проведения необходимых мероприятий (в том числе по созданию необходимых условий и подготовке материально-технической базы для обеспечения младшеклассников горячим питанием) - 1 сентября 2023 года. Комитет решил сделать нормой отложенного действия положение о внедрении маркировки для детской пищевой продукции. Планируется, что эта норма вступит в силу через год после введения в действие самого закона.

Суть законопроекта

Как отмечала ранее Яровая, сегодня пятая часть всех заболеваний, возникающих у детей, связана с органами пищеварения, принципиальным подходом в этом законе "является гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе". По словам депутата, более "7 млн ребятишек сегодня обучаются в начальной школе, то есть фактически для всех ребят" законом устанавливается "прямая гарантия обеспечения их горячим бесплатным питанием". Документ также вводит требования к детскому питанию в целом, в частности запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО и агрохимикатов, отмечала депутат.

Яровая подчеркнула, что ряд новелл выходит за пределы регулирования вопроса школьного питания. "Мы касаемся защиты и гарантии обеспечения здоровым качественным питанием и таких социальных групп, как инвалиды, пациенты социальных учреждений. Речь идет о трехразовом горячем питании в таких учреждениях", - добавила она.

В апреле 2019 года замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что около 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1-го по 4-й классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".