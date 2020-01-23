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Путин: память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры

По словам президента России, долг "политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов"

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал не делать память о Холокосте объектом политической конъюнктуры. Об этом он заявил на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.

"К сожалению, сегодня память о войне, ее уроки и наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо", - сказал российский лидер. Он добавил, что "долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников".

По его словам, нужно быть бдительными и не проглядеть появление в мире первых ростков шовинизма и антисемитизма.

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