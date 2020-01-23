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У прилетевшего из Китая в Петербург россиянина выявили парагрипп третьего типа

Ранее его доставили в инфекционную больницу им. С. П. Боткина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Лабораторные анализы госпитализированного накануне из аэропорта Пулково российского туриста, побывавшего в Китае, выявили парагрипп третьего типа, сообщил в четверг комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Молодой человек прилетел из Китая в Петербург и был доставлен в инфекционную больницу им. С. П. Боткина с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) 22 января. Врачи проводят исследования на наличие в его организме, а также у еще двоих госпитализированных, коронавируса.

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"У гражданина РФ лабораторные анализы показали наличие вируса парагриппа третьего типа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городского управления Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что для исключения коронавируса у этих трех пациентов требуются дополнительные исследования. Сейчас изучение их биоматериалов продолжается в лаборатории, диагнозы "ОРВИ" и "грипп" являются предварительными. В управлении добавили, что окончательный диагноз, скорее всего, будет такой же, как и предварительный, но для точности специалисты должны отработать все методологии, что может занять и неделю.

Вечером 22 января стало известно о двух госпитализированных, один из которых был отправлен в больницу из аэропорта Пулково по прибытии из Китая, а второй - китайский студент - прибыл в город из КНР неделю назад. О третьей госпитализированной из отеля стало известно в четверг. В комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что третья пациентка, гражданка КНР, была доставлена в больницу с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации организма, с предварительным диагнозом "ОРВИ". Экспресс-тест показал у нее грипп "А".

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