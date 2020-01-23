В АТОР сообщили, что отмена туров в Китай сейчас возможна только со штрафом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Аннулирование туров в Китай, где произошла вспышка нового типа коронавируса, пока возможно только со штрафом. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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"Оснований для аннуляции туров без штрафа нет. Аннуляция возможна за вычетом фактически понесенных туроператором затрат", - отметил он.

Это связано с тем, что запрета на продажу туров в Китай нет, пояснил он. Эксперт рекомендует туристам при планировании путешествий в Китай "отслеживать ситуацию и выполнять рекомендации врачей".

Наиболее популярным направлением в Китае у российских организованных туристов является остров Хайнань, удаленный от региона, где произошла вспышка вируса. По данным российских туроператоров, которые на связи с представителями местных властей, случаев выявления вируса на острове пока нет. Туроператоры "Интурист" и Anex Tour фиксируют единичные случаи отказов от туров в Китай.

Ростуризм ранее рекомендовал российским туристам учитывать информацию о новом типе коронавируса при планировании поездок в Китай. Ведомство также присоединилось к озвученной Роспотребнадзором рекомендации воздержаться от поездок в китайский Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса.