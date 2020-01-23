{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

China Post проводит выборочную дезинфекцию посылок из-за коронавируса

В свою очередь в AliExpress сообщили, что компания находится во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Официальную почтовая служба Китая China Post проводит выборочную дезинфекцию посылок, которые проходят через сервисные центры в городе Ухань, (провинция Хубэй), где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении почтового оператора.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Для обеспечения безопасности людей, пользующихся услугами почты, мы будем проводить вторичную дезинфекцию почтовых отправлений и автомобилей, которые проходят через сервисные центры в городе Ухань. Время обработки отправлений может увеличиться", - говорится в заявлении China Post.

Крупнейший продавец товаров из Китая в России - трансграничная интернет-площадка AliExpress - в свою очередь сообщила ТАСС, что находится во взаимодействии с профильными российскими и китайскими ведомствами по проблеме.

"Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР", - сообщили в "AliExpress Россия".

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Студенты из России победили на международных соревнованиях по Dota 2 и PUBG Mobile в Китае
Они выиграли 150 тыс. юаней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС