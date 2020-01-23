China Post проводит выборочную дезинфекцию посылок из-за коронавируса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Официальную почтовая служба Китая China Post проводит выборочную дезинфекцию посылок, которые проходят через сервисные центры в городе Ухань, (провинция Хубэй), где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении почтового оператора.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Для обеспечения безопасности людей, пользующихся услугами почты, мы будем проводить вторичную дезинфекцию почтовых отправлений и автомобилей, которые проходят через сервисные центры в городе Ухань. Время обработки отправлений может увеличиться", - говорится в заявлении China Post.

Крупнейший продавец товаров из Китая в России - трансграничная интернет-площадка AliExpress - в свою очередь сообщила ТАСС, что находится во взаимодействии с профильными российскими и китайскими ведомствами по проблеме.

"Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР", - сообщили в "AliExpress Россия".

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.