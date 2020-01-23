В Китае сообщили, что к коронавирусу более восприимчивы люди старшего возраста

ТАСС, 23 января. Возраст людей, ставших в Китае жертвами коронавируса, составлял от 48 до 89 лет. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на отчет об эпидемиологической ситуации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По данным ведомства, не менее девяти из 17 умерших в городе Ухане имели хронические заболевания: диабет, ишемическую болезнь сердца или болезнь Паркинсона. Восьми из них было более 80 лет, двум - за 70. Самой молодой жертвой вируса оказалась 48-летняя женщина с хроническим диабетом, которая ранее перенесла инсульт, отмечает издание.

"По имеющимся у нас эпидемиологическим данным, молодые люди в действительности не слишком восприимчивы к заболеванию", - цитирует эксперта South China Morning Post.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре КНР с населением свыше 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. На данный момент власти Китая подтвердили более 600 случаев заражения с 17 летальными исходами.