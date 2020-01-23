Организатор форума памяти жертв Холокоста призвал приравнять антисемитизм к терроризму

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Проявления антисемитизма необходимо юридически приравнять к проявлениям терроризма и экстремизма. Об этом заявил в четверг президент фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Кантор, выступая на форуме в Иерусалиме.

"Нам необходимо юридически и практически приравнять антисемитские высказывания и действия к высказываниям и действиям экстремистов и террористов", - сказал он. По словам Кантора, в противном случае есть риски, что, если экстремисты "захватят исполнительную власть в одной стране за другой, действовать будет слишком поздно".

Президент фонда указал на то, что на сегодняшний день более 80% евреев не чувствуют себя в безопасности в Европе, а более 40% задумываются о том, чтобы уехать оттуда совсем. "В течение последних лет ежегодно 3% так и поступают. Если на секунду задуматься над этой цифрой, это означает, что такими темпами всего через 30 лет евреев в Европе может не остаться", - подчеркнул он.

Кантор указал на важность работы над просвещением и поддержанием памяти об истории Холокоста, опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии и призвал вводить законы, чтобы противодействовать этим взглядам. Он отметил, что уровень антисемитизма в России "становится, возможно, одним из самых низких благодаря долгосрочной бескомпромиссной борьбе с этим явлением".

На мероприятии, проходящем в мемориальном комплексе Яд Вашем, присутствуют, в частности, президенты России, Австрии, Германии, Италии, Израиля, Франции, а также принц Уэльский и вице-президент США. В общей сложности форум собрал 46 глав и лидеров государств.