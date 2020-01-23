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Китайская вирусная пневмония

Эксперт: масштабы эпидемии в Китае могут превзойти атипичную пневмонию в 10 раз

Директор Государственной лаборатории новых инфекционных заболеваний при Университете Гонконга Гуань И заявил, что даже ему с его опытом сейчас страшно
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© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Масштабы эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, могут превзойти вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (также известен как атипичная пневмония) в 10 раз. Об этом в опубликованном в четверг интервью китайскому изданию Caixin заявил гонконгский вирусолог, директор Государственной лаборатории новых инфекционных заболеваний при Университете Гонконга профессор Гуань И.

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"По консервативным оценкам, масштаб этой эпидемии превзойдет атипичную пневмонию в 10 раз", - указал специалист, который накануне вернулся из города Ухань, где первоначально была зафиксирована вспышка этого заболевания.

"У меня большой опыт, никогда не испытывал страха, в большинстве случаев мог его контролировать, однако в этот раз мне страшно", - сказал ученый.

Профессор Гуань И в 2004 году вел исследования по профилактике и борьбе с распространением атипичной пневмонии.

В 2005 году журнал Time включил ученого в список из 18 лучших специалистов в мире по борьбе с вирусами (Global Health Heroes).

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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