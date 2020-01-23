В Кремлевском дворце отметят восточный Новый год

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Приуроченная к встрече восточного Нового года концертная программа впервые будет представлена 25 и 26 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца в рамках дней Бурятии в Москве, сообщил пресс-офис мероприятия.

"Впервые в истории 25 и 26 февраля жители и гости российской столицы получат уникальную возможность стать очевидцами встречи Нового года по Восточному календарю - года белой мыши под знаком стихии металла в Кремлевском дворце. Красивым "белоснежным" словом "Сагаалган - Белый месяц" называют Восточный Новый год в Республике Бурятия, которая в России является центром буддизма", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в Кремлевском дворце будет представлено мультимедийное шоу, включающее выступления бурятского академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Цыденжапова, Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал", цирка Республики Бурятия, театра народной музыки и танца "Забава", Тарбагатайского народного этнографического ансамбля "Судьбинушка".

Кроме того, во время проведения Сагаалгана в Кремле будут проходить выставки Национального музея Республики Бурятия, которые расскажут об обычаях, верованиях, культуре и быте бурятского народа.

Восточный Новый год по лунному календарю отмечают не только в Бурятии, но также в Калмыкии, Туве, отдельных районах Забайкальского края и Иркутской области.