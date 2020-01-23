В Ленобласти обнаружили захоронение XIV века

"Прокладывали газопровод и обнаружили захоронение XIV века. Теперь комитет по культуре оформляет находки, а газовики делают новый проект прохождения трассы", - написал Дрозденко и опубликовал фотографии находок.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Артефакты XIV-XV веков обнаружили во время строительства газопровода в Ленинградской области на месте древнего захоронения. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Александр Дрозденко на своей странице в сети Instagram .

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, "при проведении работ по прокладке газопровода в деревне Большое Кикерино обнаружены человеческие останки и украшения, датированные XIV-XV веками".

Археологи института истории материальной культуры РАН изучили находки и пришли к выводу, что особую ценность представляют два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

По оценке специалистов, "выявленный объект археологического наследия содержит важную информацию о погребальном обряде, антропологическом типе, этническом составе, материальной и духовной культуре населения Ижорской возвышенности в эпоху развитого и позднего Средневековья".

Эти земли входили в состав Водской пятины Новгородской земли, затем, в период шведского владычества XVII века, в состав Ингерманландии и затем - Ингерманландской губернии Российской империи. Финно-угорское население соседствовало здесь со славянами, пришедшими, по оценкам историков, в VIII-XIII веках. Археологический памятник "Большое Кикерино 2. Грунтовый могильник" поставлен на учет комитетом по культуре Ленинградской области и внесен в список выявленных объектов культурного наследия.