Запретный город в Пекине закроется в связи с распространением коронавируса

ТАСС, 23 января. Запретный город (по-китайски "Гугун", то есть "Древний дворец") закроется с 25 января в связи с распространением в КНР нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации музейного комплекса.

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"В связи с рабочей необходимостью по контролю над эпидемиологической ситуацией музейный комплекс Гугун закрывается с 25 января во избежание распространения коронавируса нового типа среди рабочего персонала, - говорится в заявлении администрации. - О возобновлении работы музея будет сообщено отдельно".

Запретный город был императорской резиденцией в течение почти 500 лет для двух последних китайских династий - Мин (1368-1644) и Цин (1644-1912). Сейчас музей Гугун - одна из главнейших достопримечательностей Пекина и Китая в целом.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань - крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. На данный момент китайские власти подтвердили более 600 случаев заражения с 17 летальными исходами.