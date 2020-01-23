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Китайская вирусная пневмония

Эксперт считает, что карантин в Ухане был введен слишком поздно

Гонконгский вирусолог Гуань И считает, что масштабная эпидемия неминуема
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© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Власти Китая ввели карантин в Ухане слишком поздно, и масштабная эпидемия вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа теперь неминуема. Такую оценку в опубликованном в четверг интервью китайскому изданию "Цайсинь" высказал гонконгский вирусолог, директор Государственной лаборатории новых инфекционных заболеваний при Университете Гонконга профессор Гуань И.

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По словам эксперта, накануне введения карантина в Ухане он лично 21-22 января побывал в этом городе для ознакомления с ситуацией. "Для оценки этих мер необходимо учитывать момент времени и результаты. Что касается времени, то я полагаю, что золотое время для профилактики было ошибочно упущено", - сказал вирусолог в ответ на вопрос о том, что он думает о введении карантина в Ухане.

"Взрыв определенно произойдет. Ухань является магистралью девяти провинций, добавьте к этому упущенное время для профилактики распространения заболевания, "чуньюань" (миграция сотен миллионов жителей Китая в канун Нового года по лунному календарю - прим. ТАСС), а также бездействие некоторых", - добавил Гуань И. "Я видел много битв - с птичьим гриппом, атипичной пневмонией, вирусом H5N1, африканской чумой свиней. Однако в отношении вспышки пневмонии в Ухане я действительно чувствую себя бессильным", - сказал он.

Профессор Гуань И в 2004 году вел исследования по профилактике и борьбе с распространением атипичной пневмонии. В 2005 году журнал Time включил ученого в список из 18 лучших специалистов в мире по борьбе с вирусами (Global Health Heroes).

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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