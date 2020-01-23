Национальный цирк Украины решил отказаться от номеров с животными

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Национальный цирк впервые на Украине отказывается от участия животных в представлениях и к концу года передаст их частному "Фельдман Экопарку" в Харькове. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта, сославшись на подписанный меморандум между ведомством и экопарком.

Еще в конце декабря министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными. По его словам, кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые участвовали в цирковых представлениях.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях", - написал министр в Facebook, уточнив, что "все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам".

23 января министерство и "Фельдман Экопарк" подписали меморандум, согласно которому экопарк обязался "размещать животных в условиях, которые соответствуют требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и оказывать ветеринарную помощь, вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии".

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк отметила, что к меморандуму могут присоединиться и частные владельцы животных.

"Что касается животных, которые находятся в частной собственности, мы также готовы вместе с общественными организациями помочь владельцам животных. "Мы предусмотрели в меморандуме возможность для них приобщиться к сотрудничеству в рамках этого документа, но мы не имеем ни права, ни намерения вмешиваться в решения, которые примут владельцы", - цитирует Подоляк пресс-служба.

О запрете использовать животных в цирке в стране говорят давно, обращая внимание на плохие условия их содержания. 17 сентября 2019 года впервые на Украине Одесский окружной административный суд запретил госпредприятию "Одесский государственный цирк" удерживать, использовать или размещать диких животных. Суд постановил, что для продолжения использования животных цирк обязан создать условия, которые "отвечают видовым, индивидуальным и биологическим особенностям диких животных", и устранить найденные нарушения. Несмотря на запрет представлений с участием диких животных, цирк продолжил такие выступления. Это вызвало бурю недовольства у активистов экологического движения и обеспокоенных граждан города, которые в прошлом году несколько раз выходили на митинги, пока руководство цирка не приступило к выполнению решения суда.

Экопарк в Харьковской области

"Фельдман-Экопарк" - региональный ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области, один из объектов природно-заповедного фонда Украины. Экопарк является благотворительным проектом фонда предпринимателя и политика Александра Фельдмана. Экопарк занимает площадь 140,5 га, где растут шесть видов местных растений и обитают 18 видов животных, занесенных в Красную книгу Украины, а также пять видов животных, занесенных в Европейский красный список. Основной составляющей экопарка является зоопарк, который насчитывает около 2 тыс. животных.

По данным Минкульта, на данный момент в государственных цирках содержатся 317 животных. Среди них 96 - на балансе ГП "Национальный цирк Украины".

Использование диких животных в цирках запрещено в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Латвии, Нидерландах, Румынии, Словении, Финляндии, Швеции. В Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных.