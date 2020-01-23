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Известный математик Савватеев будет обучать учителей математики в Нальчике

Обучение начнется с сентября 2020 года

НАЛЬЧИК, 23 января. /ТАСС/. Российский математик и экономист Алексей Савватеев начнет обучение учителей математики в Кабардино-Балкарии (КБР) с сентября 2020 года. Ученый сообщил в четверг ТАСС в Нальчике, что будет курировать проект создания математической школы в регионе.

"Мой приезд сейчас пилотный, а уже с сентября начнется проект подготовки учителей для работы с одаренными школьниками, в чем я и буду участвовать. Я буду приезжать раз в месяц и помогать работать, обучать преподавателей, и они потом школьников, ну и заодно даже с самого начала будем обучать и самих школьников", - сказал Савватеев.

Как пояснил ТАСС исполнительный директор компании ITV GRUP (российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения - прим. ТАСС) Хазрат Коков, в республике создается школа для одаренных математиков. "Мы сейчас создаем в Нальчике математическую школу по аналогии с Майкопом, а чтобы она заработала, нужно обучить преподавателей, и на этот курс он [Савватеев] будет приезжать ежемесячно и проверять, давать установки. Чтобы учить детей, нужно подготовить учителей, этот процесс займет года три, чтобы это время не терять, мы будем параллельно учить детей", - сказал Коков, отметив, что за последний 21 год из КБР не было школьников-призеров российских олимпиад по математике, а школа математики сможет восполнить этот пробел.

"Я сегодня встречался с [главой КБР] Казбеком Валериевичем Коковым, <…> мы договорились, что я буду курировать этот проект и буду вовлечен в него плотно", - добавил Савватеев.

В пресс-службе главы и правительства КБР сообщили, что во время встречи "обсуждены перспективы создания в Кабардино-Балкарии научно-образовательного математического центра, а также комплекс мер, направленных на повышение квалификации преподавателей точных наук и качества математического образования в регионе". "Коков отметил, что опыт Савватеева и разработанные им проекты откроют для молодежи республики более широкие возможности, в том числе в разработке и внедрении информационных технологий, а также позволят обогатить и углубить багаж знаний самих педагогов", - сообщили в пресс-службе.

Алексей Савватеев является ректором университета Дмитрия Пожарского, российский математик и экономист, популяризатор математики среди детей и взрослых. Кандидат экономических наук, доктор физико-математических наук.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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