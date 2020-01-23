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Китайская вирусная пневмония

У работающей в Саудовской Аравии индийской медсестры нашли коронавирус

При этом пока не уточняется, идет ли речь о новом типе коронавируса 2019-nCoV

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Коронавирус обнаружен у индийской медсестры, работающей в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в четверг госминистр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран на своей странице

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"Было проверено около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы (штат на юге Индии - прим. ТАСС), работающих в больнице "Аль-Хайят", у всех, кроме одной медсестры, коронавирус не был обнаружен. Заболевшая медсестра проходит лечение в национальной больнице "Асира" и хорошо восстанавливается," - написал госминистр в Twitter.

Он не уточнил, идет ли речь о новом типе коронавируса 2019-nCoV, выявленном в Китае.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Китайские специалисты 7 января установили возбудителя болезни, им оказался коронавирус 2019-nCoV.

Теги
ИндияСаудовская АравияКитайская вирусная пневмония
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