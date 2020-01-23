Студенты из России победили на международных соревнованиях по Dota 2 и PUBG Mobile в Китае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Команда студентов из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) одержала победу на Международных университетских соревнованиях по киберспорту, которые прошли в Китае. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.

"В городе Далянь (Китай) прошли Международные университетские соревнования по киберспорту (WCAA-2020). Сборная команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого одержала победы во всех дисциплинах турнира, забрав главный приз в 150 тыс. юаней", - говорится в сообщении вуза. Отмечается, что для соревнований были выбраны две компьютерные игры - Dota 2 и PUBG Mobile.

Всего в чемпионате принимали участие 20 команд из ведущих университетов Китая, России, Индии, Канады и Малайзии. В составе сборной петербургского Политеха в турнире соревновались семеро студентов.