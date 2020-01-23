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Псковская полиция создала кибердружину для борьбы с преступлениями против детей

В его состав вошли студенты Псковского госуниверситета

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД России по Псковской области создали в регионе первую кибердружину, которая будет выявлять и предотвращать распространение экстремистских материалов в сети, а также преступления в интернет-сфере в отношении детей. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции.

"Кибердружина по факту создана. Вообще с киберпреступностью у нас беда. У нас 428 краж, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, и 327 мошенничеств, которые таким образом совершены. Ситуацию нам переломить не удалось, несмотря на те меры, которые мы принимаем. В состав кибердружины вошли студенты ПсковГУ [Псковского госуниверситета]. Она ориентирована на выявление групп подростков суицидальной направленности, на выявление экстремистского контента", - сказал Овсянников.

По мнению Овсянникова, создание дружины крайне актуально для Псковской области, так как она поможет выявить факты насилия, в том числе и домашнего, в отношении несовершеннолетних. Он также отметил, что зачастую несовершеннолетние вовлекаются в сферу распространения наркотиков, необдуманно участвуя в этом бизнесе, стремясь подзаработать на создании так называемых закладок (тайников с наркотическими веществами, продаваемыми через интернет).

По словам начальника УМВД, чтобы в целом снизить число киберпреступлений в регионе, сотрудники полиции одними из первых в стране перешли на электронный документооборот. "Мы провели встречи с провайдерами, с руководителями телефонным компаний, с банковскими сообществами. Мы подписали соглашение и имеем возможность получать информацию. Любое киберпреступление раскрывается проще, чем карманная кража, так как оставляет больше следов. А чтобы эти следы зафиксировать, необходим быстрый обмен информации с банками, провайдерами", - уточнил Овсянников.

Он также добавил, что в настоящий момент в регионе раскрываемость преступлений, совершенных в интернете, низкая. "Показатели раскрываемости таких преступлений низкие: раскрываемость по кражам 18% и 17% - по мошенничествам. Но при этом они самые высокие в СЗФО. Мы провели штатные изменения в структуре полиции, во всех службах создали специализированные подразделения для борьбы с этими преступлениями", - резюмировал Овсянников.

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