В Минздраве Франции заявили, что случаев подозрений на коронавирус в стране не отмечено

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Французские медики не обнаружили подозрительных случаев, которые могут быть связаны с новым коронавирусом 2019-nCoV, заявила в четверг министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен. О пресс-конференции министра сообщил телеканал BFM .

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"Во Франции не отмечено подозрительных случаев, которые указывали бы на это заболевание", - сказала министр. "Во Франции мы располагаем всем необходимым, чтобы быстро провести диагностику на вирус", - отметила она.

Министр призвала жителей в случае возникновения у них подозрений на заболевание этой болезнью немедленно сообщить об этом по телефону службы скорой помощи. Ранее власти предупреждали, что в подобной ситуации ни в коем случае не следует самому приходить к врачу или в медицинское учреждение, а ждать прибытия специалистов на дом. Все заболевшие, заверил Минздрав, будут изолированы в специальном медучреждении.

Бюзен отметила, что французская система здравоохранения "хорошо подготовлена, медицинские учреждения были проинформированы, были выпущены рекомендации по уходу за пациентами". "Риск завоза вируса во Францию низкий, но его нельзя исключать, тем более с учетом работы прямых авиалиний", - признала министр.

Опасная ситуация

В то же время посольство Китая в Париже сообщило в четверг, что на французской территории находится жительница китайского города Ухань, которая с признаками лихорадки и кашлем смогла пройти медицинский контроль в аэропорту Парижа, приняв перед этим жаропонижающие. Китайские дипломаты сумели связаться по телефону с этой женщиной и дали ей указание немедленно обратиться в экстренные медицинские службы.

В среду МИД Франции рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в регион города Ухань из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Ведомство также настоятельно рекомендовало избегать контакта с живыми и мертвыми животными, с людьми, "страдающими острой респираторной инфекцией".