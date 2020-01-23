Адвокат Иссахар заявил, что для помилования подзащитной ее прошение необязательно

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Представители защиты заявили, что для помилования и скорейшего освобождения из колонии осужденной в РФ за контрабанду наркотиков гражданки США и Израиля Наамы Иссахар необязательно ее личное прошение. Как сообщил ТАСС ее адвокат Вадим Клювгант, решение о помиловании может принять президент.

"Президентские полномочия являются абсолютно самостоятельными, то есть есть право президента, закрепленное конституцией, в соответствии с которым он осуществляет помилование. Никаких условий и оговорок для этого не сделано и это безусловно неограниченное право, - рассказал адвокат. - У президента РФ есть как минимум три официальных обращения о помиловании Наамы Иссахар: одно из них от президента Израиля, второе - от премьер-министра Израиля и есть такое же заявление от мамы [Иссахар]. И все это будет учтено при принятии этого окончательного решения".

"Она ждет, сохраняя спокойствие и понимая, что это все результаты большой работы защиты и уполномоченной по правам человека [в РФ Татьяны Москальковой]", - сказал адвокат Клювгант, отвечая на вопрос, чем после приговора занимается в колонии осужденная.

По словам другого адвоката Алексея Добрынина, Иссахар следит за новостями и воодушевлена возможным помилованием. "Она ожидает, что скоро вернется домой и встретится со своими родными", - отметил он, уточнив, что Иссахар не писала прошения о помиловании. С момента задержания Иссахар находится под стражей около 10 месяцев. Защита надеется, что она будет освобождена в ближайшее время.

В четверг президент России Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар - матерью осужденной за контрабанду наркотиков девушки и заверил, говоря о ее дочери, что "все будет хорошо".

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября прошлого года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил приговор в силе.