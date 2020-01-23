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Китайская вирусная пневмония

Врачи призвали пока не закупать массово медицинские маски

При этом инфекционисты отметили, что маска может снизить вирусную нагрузку коронавируса

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Медицинская маска может снизить вирусную нагрузку коронавируса, как и любого другого инфекционного заболевания, в том числе гриппа. Однако необходимости в массовой скупке масок у россиян нет, так как случаев завоза коронавируса в Россию зафиксировано не было, сказали ТАСС опрошенные инфекционисты.

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Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках России последние дни начали фиксировать повышенный спрос на медицинские маски и противовирусные препараты. Представители аптечных сетей связывают данный ажиотаж с информацией о новом коронавирусе.

"Во-первых, коронавирусная инфекция в России не зарегистрирована. Во-вторых, маска помогает при тесном контакте, уменьшает вирусную нагрузку, которая попадает в организм, но не спасает на сто процентов", - рассказал ТАСС врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день защитная маска нужна только из-за превышенного эпидемиологического порога по гриппу. "Маску покупать можно, и она сейчас нужна, но не из-за коронавируса, а из-за того, что сейчас эпидемия гриппа, - добавил Тимаков. - Маска должна быть двух, трех слоев, менять ее нужно каждые два-три часа, она должна тесно прилегать к лицу".

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров также уверен, что вероятность ввоза нового коронавируса в страну крайне мала. "Никакой китайской пневмонии у нас в России нет и не предвидится. Население Китая порядка 1,5 млрд человек, а заболело около 600, вероятность попадания в страну человека с вирусом стремится к нулю. А маски никто не отменял, например, против ОРВИ и гриппа, она может в какой-то степени обезопасить от вируса", - поделился он с ТАСС.

"На 100% маски защитить не могут, на сколько процентов они снизят риск заражения сказать невозможно. При этом наличие маски лишним не будет, в какой-то степени приостановить вирус они могут", - рассказал в беседе с ТАСС вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. При этом он добавил, что "если новый коронавирус попал в пять стран, говорить о том, что вероятность завоза к нам стремится к нулю, преувеличение".

Неспецифические методы лечения

Для того, чтобы обезопасить себя от любого вируса специалисты рекомендуют чаще мыть руки и не посещать места массового скопления людей. "Самое основное - умываться, мыть руки, промывать нос солевым раствором, то есть смывать вирус с себя", - советует Тимаков.

Лукашев в свою очередь добавил, что смазывание слизистой носа оксолиновой мазью не может защитить от коронавируса.

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