Военные историки к 2024 году подготовят пятитомную энциклопедию о битве за Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Группа военных историков из вузов Минобороны РФ к 2024 году подготовит пятитомную энциклопедию о битве за Ленинград, в которой проанализирует исследования отечественных и зарубежных ученых и введет в научный оборот новые персоналии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС начальник научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) НИИ Военной академии Генерального штаба ВС РФ Эдуард Коршунов.

"По указанию командующего Западным военным округом работа уже начата, группа приступила к работе в январе", - сказал Коршунов. В беседе с ТАСС он уточнил: "Итоговый труд мы планируем сдать заказчику в декабре 2024 года, это будет классическая энциклопедия, адресованная широкому читателю".

По его словам, хронологически книга будет затрагивать не только период Великой Отечественной войны, но и частично предвоенное время. В энциклопедии будет четыре тематических сектора: первый расскажет о Советском Союзе, органах военного и гражданского управления, военном искусстве, подвигах, партизанском движении, жизни людей, второй - о его союзниках по антигитлеровской коалиции, о военных поставках и реакции иностранных СМИ и международного сообщества на события в Ленинграде, в третьем разделе будут содержаться данные о фашистской Германии, ее союзниках и оккупационном режиме, четвертый будет посвящен исторической памяти.

Авторы заявляют, что в своей работе будут опираться на фундаментальные исследования и архивные материалы и тщательно отбирать информацию, а своим принципом называют борьбу с искажениями и фальсификацией истории. Энциклопедия расскажет не только о военных действиях, но и об экономике, науке, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, культуре и прессе. В числе авторов статей будут сотрудники Военного университета Минобороны РФ, Военно-медицинской академии, Михайловской военной артиллерийской академии, военно-учебных центров ВМФ, ВВС и Сухопутных войск, других военно-учебных заведений.

Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 года по 9 июля 1944 года и была, по оценкам историков, самой продолжительной в истории Великой Отечественной войны (1127 дней). В разное время в ней участвовали войска шести фронтов - Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского, было проведено пять стратегических операций. В сражениях за Ленинград погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч человек мирного населения, более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".

В Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград подчеркивают, что оборона Ленинграда имела огромное значение не только для самого города, но и для битвы за Москву, для организации Полярных конвоев, для сохранения Балтийского флота и для хода Второй мировой войны в целом.