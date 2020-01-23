{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 644. Погибли 18 человек

Зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от новой пневмонии
На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Число подтвержденных в Китае случаев заражения людей пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в четверг до 644 человек, количество летальных исходов выросло до 18. Это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

По данным властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников, и обратился к врачам. 22 января, несмотря на все усилия медиков, он умер.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Военные историки к 2024 году подготовят пятитомную энциклопедию о битве за Ленинград
Она будет состоять из четырех тематических частей: первая будет посвящена Советскому Союзу, вторая - его союзникам по антигитлеровской коалиции, в третьем разделе будут содержаться данные о фашистской Германии, четвертую посвятят исторической памяти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС