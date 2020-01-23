Минприроды Ингушетии расторгло признанные УФАС незаконными договоры об аренде леса

МАГАС, 23 января. /ТАСС/. Минприроды Ингушетии после возбуждения дел по признаку сговора на торгах региональным управлением ФАС расторгло договоры об аренде лесных участков предпринимателями, где ранее выявили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы управления.

27 декабря 2019 года на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии появилась информация о том, что антимонопольщики возбудили четыре дела в отношении регионального Минприроды и трех участников торгов по признаку сговора на торгах при оформлении аренды на 3,772 тыс. леса.

"Минприроды региона были учтены все выявленные нарушения, с целью их устранения были предприняты незамедлительные меры, итогом которых и стало расторжение ранее заключенных договоров. Предупреждения Ингушского УФАС России исполнены в срок, нарушения требований лесного законодательства устранены. Рассмотрение дела по признакам сговора на торгах продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, арендаторы не приступили к использованию участков, и договоры расторгли по соглашению сторон во избежание судебных издержек.

"При проведении процедуры торгов были допущены непреднамеренные нарушения. На каждую аукционную единицу претендовали всего по одному заявителю, что стало поводом для подозрений в определенных мотивах. Хотя такая практика существует в России и не противоречит Лесному законодательству. Наше министерство заинтересовано в развитии здоровой конкуренции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Жители Ингушетии ранее негативно отреагировали на появившуюся в социальных сетях информацию о договоре аренды, который предполагает передачу региональным Минприроды в аренду на 30 лет 1,273 тыс. га леса в Али-Юрте директору Северо-Кавказской лесной компании Ахмеду Хадуеву за 10 тыс. рублей. Как пояснили в пятницу ТАСС в пресс-службе УФАС по Ингушетии, точная общая площадь переданного участка леса составляет 3,772 га со сроком аренды территории на 30 лет одному участнику и по 20 лет двум участникам. Ежегодная сумма аренды по четырем лотам в общем достигает более 1,5 млн рублей.