Суд продлил еще на месяц арест участнику несогласованной акции в Москве Баршаю

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Басманный суд в четверг продлил еще на месяц арест участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Андрею Баршаю, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить обвиняемому Баршаю меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля", - огласила судья Валентина Левашова.

Баршай обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля прошлого года в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, некоторым из них уже вынесены приговоры.