Все групповые туры из китайской провинции Хубэй в Россию отменены до 2 февраля

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Китайские туроператоры, работающие на территории провинции Хубэй, аннулируют все запланированные в срок с 25 января по 1 февраля групповые туры в Россию. Об этом сообщает ассоциация "Мир без границ" , объединяющая почти 200 работающих с китайским туристическим рынком предприятий.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни. Это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число заболевших в Китае уже превысило 630 человек, зафиксировано 17 летальных исходов.

Коронавирус нового типа уже выявлен в Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему).

"По информации "Мира без границ", китайские туроператоры, отправляющие туристов из провинции Хубэй, получили предписание от Муниципального бюро по культуре и туризму города Ухань и Центра по профилактики эпидемий аннулировать все групповые поездки в Россию на период с 25 января по 1 февраля", - говорится в тексте сообщения.

Поясняется, что все расходы туристических компаний на авиабилеты, проживание за границей, питание, туристические автобусы, билеты на аттракционы и любые понесенные убытки будут возмещаться "в соответствии с фактором форс-мажора". Туркомпаниям предложено вернуть авансы и иные платежи без применения штрафных санкций, а туристы при желании могут перенести свой тур в Россию на другой срок.

Как пояснил ТАСС исполнительный директор ассоциации Александр Агамов, ежегодно из города Ухань в Россию прилетают порядка 20 тыс. человек. "При этом в их числе и жители других городов, не только жители самого города. Поэтому на туристическом потоке из КНР в дни китайского Нового года, который в прошлом году составил порядка 16 тыс. человек, отмена групповых туров не окажет значительного влияния", - сказал он.

Запрет для отдельных туристов

Также, по данным ассоциации, из списка организованных туристических групп, направляющихся в поездку в Россию из других провинций Китая, исключаются туристы, постоянно проживающие в городах провинции Хубэй: кроме Уханя, это города Чжицзян, Саньтао, Хуанган, Эчжоу и Чиби. В "Мире без границ" также сообщают о том, что с 24 января рейс CZ-355 авиакомпании China Southern по маршруту Гуанчжоу - Ухань - Москва, совершающий рейс три раза в неделю, будет выполняться без посадки в городе Ухань.

Ассоциация "Мир без границ"

Туристическая ассоциация "Мир без границ" образована в 2002 году крупнейшими российскими туроператорами "Академсервис", "Интурист", "КМП" и "Экспресс лайн трэвел", занимающимися приемом иностранных туристов, в целях совместного продвижения российского национального туристского продукта на международном рынке и развития российско-китайского туризма. Сегодня она объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком.