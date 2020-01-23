В Татарстане бюро судмедэкспертизы выдало родственникам чужое тело

КАЗАНЬ, 23 января. /ТАСС/. Руководство республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Татарстана извинилось перед родственниками, которым выдали чужое тело. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

По данным местных СМИ, в морге судебной медэкспертизы в Казани родственникам умершего выдали женское тело вместо мужского. Они обнаружили подмену по приезде в мечеть.

"Администрация ГАУЗ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан" принесла извинения за случившееся. С родственниками достигнуто понимание", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в организации утвержден порядок выдачи, согласно нему тела не выдают без предъявления родственникам. В данной ситуации родственница перед получением тела осмотрела лицо и признала в нем своего родственника, что зафиксировано системой видеонаблюдения. К виновным сотрудникам намерены применить меры дисциплинарного воздействия.