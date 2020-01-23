Пик эпидемии пневмонии нового типа в Китае может прийтись на февраль

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Наивысшая степень распространения в Китае пневмонии нового типа, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, может быть достигнута в феврале этого года. Об этом в опубликованном в четверг интервью китайскому изданию "Цземянь" заявила бывшая заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Ян Гунхуань.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Эпидемия атипичной пневмонии была объявлена 20 января 2003 года, с момента начала вспышки до аннулирования Всемирной организации здравоохранения своего предупреждения о поездках в Китай прошло полгода. Тяжело говорить о нынешних событиях, число случаев заболевания продолжает увеличиваться. Полагаю, что пик этой вспышки придется на февраль", - сказала она.

Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в четверг вечером возросло до 644 человек, из них 18 завершились летальным исходом.