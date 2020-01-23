{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В руководстве ООН заявили, что не используют WhatsApp для общения с мировыми лидерами

В ООН при этом не стали комментировать заявление о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon с помощью этого мессенджера

ООН, 23 января. /ТАСС/. Руководство Организации Объединенных Наций не использует в рабочей переписке приложение WhatsApp. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] использует его", - сказал он, отвечая на вопрос, пользуется ли Гутерриш этим приложением для переговоров с мировыми лидерами.

В то же время он не стал комментировать заявление о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon с помощью WhatsApp. "Нам надо получить больше информации, - сказал он. - Мы обратили внимание на то, что сказали спецдокладчики и будем следить за дальнейшим развитием ситуации с этими обвинениями".

Ранее независимые эксперты ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе выступили с заявлением, в котором не исключили причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому мобильного телефона главы американской компании Amazon Джеффа Безоса. Спецдокладчики выразили "серьезную обеспокоенность информацией, согласно которой, вопреки фундаментальным стандартам прав человека, с аккаунта WhatsApp, принадлежащего наследному принцу Саудовской Аравии, в 2018 году была загружена цифровая шпионская программа, позволившая вести наблюдение за владельцем The Washington Post и главой Amazon Джеффом Безосом".

21 января газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов.

В марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Теги
Саудовская АравияГутерриш, АнтониуСауд, Мухаммед бен Сальман, АльБезос, Джеффри
Реклама на ТАСС
Полицейские под Волгоградом обнаружили в машине жителя Дагестана львенка и обезьяну
Животных накормили и передали Росприроднадзору
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС