В руководстве ООН заявили, что не используют WhatsApp для общения с мировыми лидерами

ООН, 23 января. /ТАСС/. Руководство Организации Объединенных Наций не использует в рабочей переписке приложение WhatsApp. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] использует его", - сказал он, отвечая на вопрос, пользуется ли Гутерриш этим приложением для переговоров с мировыми лидерами.

В то же время он не стал комментировать заявление о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon с помощью WhatsApp. "Нам надо получить больше информации, - сказал он. - Мы обратили внимание на то, что сказали спецдокладчики и будем следить за дальнейшим развитием ситуации с этими обвинениями".

Ранее независимые эксперты ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе выступили с заявлением, в котором не исключили причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому мобильного телефона главы американской компании Amazon Джеффа Безоса. Спецдокладчики выразили "серьезную обеспокоенность информацией, согласно которой, вопреки фундаментальным стандартам прав человека, с аккаунта WhatsApp, принадлежащего наследному принцу Саудовской Аравии, в 2018 году была загружена цифровая шпионская программа, позволившая вести наблюдение за владельцем The Washington Post и главой Amazon Джеффом Безосом".

21 января газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов.

В марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.