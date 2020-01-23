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В Пермском крае запретили продажу детям никотиносодержащей продукции

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, инициатива по рассмотрению и принятию закона вызвана проблемой потребления аналогов снюса в детской и подростковой среде

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании приняли проект закона о запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба Заксобрания.

"Сегодня, 23 января, депутаты Законодательного собрания в двух чтениях приняли проект закона, запрещающий продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Инициатива по рассмотрению и принятию законопроекта вызвана проблемой потребления аналогов снюса в детской и подростковой среде", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, продавец никотиносодержащих смесей обязан потребовать документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст покупателя. В случае несовершеннолетия покупателя продажа бестабачных смесей, содержащих никотин или его производные, запрещены.

"Сейчас мы должны сконцентрировать все свои усилия на сохранении и оздоровлении подрастающего поколения", - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

Депутат Татьяна Миролюбова предложила убрать из текста документа слова "сосательные и жевательные", чтобы была возможность устанавливать запрет на продажу любых разновидностей никотиносодержащих смесей, которые могут появиться в будущем. Комитет рассмотрел и принял поправку Миролюбовой.

Торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет и леденцов, в которых есть никотин. Неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Теги
РоссияПермский край
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