Полицейские под Волгоградом обнаружили при проверке автомобиля львенка и обезьяну

ВОЛГОГРАД, 23 января. /ТАСС/. Полицейские в четверг при проверке автомобиля в Волгоградской области обнаружили две клетки, в которых находились львенок и обезьяна. Экзотических животных передали представителям Росприроднадзора, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

"Африканского львёнка и белоносую мартышку сегодня вечером передали полицейские отдела МВД России по Новониколаевскому району представителям Росприроднадзора. Проводится процессуальная проверка по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 258.1. УК РФ - Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ", - сказала Смольянинова.

Она уточнила, что сотрудники ДПС в Новониколаевском районе остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, принадлежащий 24-летнему жителю республики Дагестан. Животные находились в клетках в салоне машины. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки краснокнижных диких животных, а также ветеринарных сертификатов, водитель не предъявил.

По данным полиции, львенка и обезьяну накормили, животные чувствуют себя хорошо. Вероятнее всего, в пятницу их доставят в Волгоград в одно из подведомственных комитету ветеринарии учреждений.