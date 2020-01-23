{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские под Волгоградом обнаружили при проверке автомобиля львенка и обезьяну

Животных накормили и передали Росприроднадзору

ВОЛГОГРАД, 23 января. /ТАСС/. Полицейские в четверг при проверке автомобиля в Волгоградской области обнаружили две клетки, в которых находились львенок и обезьяна. Экзотических животных передали представителям Росприроднадзора, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

"Африканского львёнка и белоносую мартышку сегодня вечером передали полицейские отдела МВД России по Новониколаевскому району представителям Росприроднадзора. Проводится процессуальная проверка по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 258.1. УК РФ - Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ", - сказала Смольянинова.

Она уточнила, что сотрудники ДПС в Новониколаевском районе остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, принадлежащий 24-летнему жителю республики Дагестан. Животные находились в клетках в салоне машины. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки краснокнижных диких животных, а также ветеринарных сертификатов, водитель не предъявил.

По данным полиции, львенка и обезьяну накормили, животные чувствуют себя хорошо. Вероятнее всего, в пятницу их доставят в Волгоград в одно из подведомственных комитету ветеринарии учреждений. 

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае
Организация не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС