ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам двухдневного экстренного заседания комитета по ЧС.

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

"Я не объявляю сегодня режим чрезвычайной ситуации, вызывающей международную обеспокоенность", - сказал Гебрейесус и пояснил, что пока еще этого не требуется. По его словам, "это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, хотя и может таковой стать". Он отметил, что вспышка новой пневмонии "представляет очень высокий риск для Китая и высокий риск для региона и мира".

ВОЗ в курсе того, что есть случаи передачи 2019-nCoV от человека к человеку, "однако, как представляется, они ограничены семейными группами и работниками здравоохранения, осуществляющими лечение инфицированных пациентов". На настоящий момент нет свидетельств передачи коронавируса от человека к человеку вне пределов Китая, констатировал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что на настоящий момент организация не рекомендует вводить какие-либо "более широкие ограничения на поездки и торговлю" с Китаем. Он, однако, рекомендует проводить скрининговые мероприятия в аэропортах как часть противовирусных мер. По мнению ВОЗ, все страны должны предпринять шаги для выявления случаев пневмонии нового типа, в том числе в лечебных учреждениях. В связи с этим гендиректор напомнил "о нескольких простых вещах для защиты себя и других - необходимости мыть руки и прикрывать рот и нос при чихании".

Многое остается неясным

Вместе с тем он не скрывал, что в отношении новой пневмонии "многое еще остается неясным". В частности, остается неизвестным источник коронавируса и то, насколько легко он распространяется. ВОЗ работает вместе с парнерами в Китае и других странах региона, стремясь заполнить эти пробелы "как можно быстрее".

Гендиректор считает вероятным, что новые случаи заболевания будут выявлены "в других районах Китая и других странах". Он напомнил, что власти КНР "приняли меры, которые они считают надлежащими, для сдерживания распространения коронавируса в городе Ухане и других городах". Глава ВОЗ поблагодарил правительство КНР "за сотрудничество и транспарентность" и напомнил, что была быстро определена генетическая последовательность нового коронавируса и Пекин оперативно поделился этой информацией с ВОЗ и мировым сообществом.

Ранее объявлять режим ЧС не рекомендовал профильный комитет ВОЗ. "Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ - сейчас пока еще не время", - сказал на брифинге в Женеве по итогам двухдневного заседания комитета его председатель Дидье Уссэн.

Комитет по ЧС рекомендовал Китаю предоставлять больше информации о мерах по снижению риска распространения коронавируса и предпринять дополнительные усилия по выявлению новых случаев заболевания в стране, продолжать сотрудничество с ВОЗ и предоставлять сведения обо всех случаях болезни, продолжать скрининговые мероприятия в аэропортах.

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