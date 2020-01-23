В Иране пассажиров из Китая проверяют на наличие коронавируса

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ТЕГЕРАН, 23 января. /ТАСС/. Прибывающие из Китая в Иран пассажиры проверяются на наличие симптомов коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг глава центра по контролю за вирусными заболеваниями при Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана Мохаммад Мехди Гуйа.

"В настоящий момент в аэропорту имени имама Хомейни пассажиры, которые прибывают из Китая в Иран, в первую очередь проверяются на наличие симптомов коронавируса", - цитирует его агентство ИРНА. Чиновник добавил, что "в случае обнаружения признаков заболевания, в отношении этого человека будут приняты необходимые меры".

По его словам, "переносчики этого заболевания могут прибыть в Иран на самолете, при этом единственный маршрут из Китая - это через аэропорт имени имама Хомейни".