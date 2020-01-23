Семь студентов в Севастополе попали в больницу с симптомами гастроэнтерита

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Семь студентов Севастопольского государственного университета попали в больницу с симптомами гастроэнтерита, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городского правительства.

"В севастопольской городской инфекционной больнице проходят лечение семь студентов Института ядерной энергии и промышленности. Они поступили в медицинское учреждение 23 января с симптомами гастроэнтерита [воспаление слизистой органов желудочно-кишечного тракта]. Сотрудники инфекционной больницы взяли все необходимые анализы. Все пациенты находятся под наблюдением докторов, им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Роспотребнадзор проводит эпидрасследование по этому случаю.

Как сообщил ТАСС в четверг ректор университета Владимир Нечаев, все пострадавшие находятся в состоянии максимум средней степени тяжести. "С 21 на 22 января две девочки были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сегодня были госпитализированы еще несколько человек; двое уже выписаны. У всех [состояние] максимум средней тяжести, в тяжелом состоянии никого нет", - рассказал Нечаев.

Он уточнил, что во всех общежитиях вуза студентов осмотрели медики и специалисты Роспотребнадзора, схожие симптомы были выявлены у еще 27 человек, но они от госпитализации отказались. Ректор подчеркнул, что точные причины произошедшего пока неизвестны. Роспотребнадзор взял необходимые пробы, но причины заболевания будут понятны после анализов. Так как исключить инфекцию пока нельзя, в общежитии объявлен карантин: все известные заболевшие, кроме двух человек, живут в одном общежитии, и студентам рекомендовано не покидать корпус и не приглашать гостей.

"Ввели карантин. По рекомендации врачей проводим информирование [среди студентов]", - добавил Нечаев. По данным пресс-службы вуза, представители СевГУ находятся на связи с родителями заболевших студентов. В связи со случившимся ректор прервал командировку и возвращается в Севастополь.

В новость внесены изменения (22:47 мск) - добавлена информация в шестой абзац.