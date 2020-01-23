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В работе Facebook произошел сбой

Больше всего на неполадки жалуются в США, Латинской Америке, Австралии

ТАСС, 23 января. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Латинской Америке, Австралии, а также в некоторых странах Европы, в частности, во Франции, Польше, Греции, Испании. В России о неполадках чаще других сообщают пользователи в Москве.

Около 43% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 31% жалуются на полное отключение социальной сети, а 25% не могут зайти в свою учетную запись .

Теги
АвстралияСШАИспанияГрецияРоссияФранцияПольша
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