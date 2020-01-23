{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail
Описание
© AP Photo/Mark Lennihan

ТАСС, 23 января. Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира в четверг. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail.

Около 65% пожаловавшихся на проблемы пользователей основного сайта Google не могут войти в свою учетную запись, а у 34% не работает сам поисковый сервис. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube не проигрываются видеоролики. Пользователи Gmail в основном испытывают сложности с входом в аккаунт.

Жалобы на неполадки поступают от пользователей из США, стран Европы и Латинской Америки. В России с некоторыми проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы, однако число отчетов о сбоях относительно невелико.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Первый Симпозиум русских школ прошел в Лондоне
На встрече, в частности, обсуждалась идея создания консорциума русских школ и центров дополнительного образования в Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС