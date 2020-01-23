{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Канаде не менее пяти человек проверяют на заражение коронавирусом

Однако официально пока не зафиксировано ни одного случая заболевания пневмонией, вызванной этим вирусом

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты Министерства здравоохранения Канады обследуют несколько человек, которые могли заразиться коронавирусом. Об этом в четверг сообщила журналистам глава ведомства Патрисия Хайду.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Пять или шесть человек под наблюдением", - сказала она, уточнив, что эти люди были выявлены в провинциях Британская Колумбия и Квебек. "На данный момент в Канаде не зафиксировано ни одного случая [заболевания коронавирусом], и риск заражения остается на низком уровне", - подчеркнула министр.

Ранее в Минздраве сообщили о введении дополнительных мер по контролю за пассажирами из китайских городов в канадских международных аэропортах в Торонто (провинция Онтарио), Монреале (провинция Квебек) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия) в связи с распространением в этой стране пневмонии нового типа. В частности, в аэропортах уже информируют приезжих из китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов гриппа. Также в электронные анкеты для всех прибывающих пассажиров добавят вопросы, касающиеся их самочувствия.

Теги
КанадаКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Первый Симпозиум русских школ прошел в Лондоне
На встрече, в частности, обсуждалась идея создания консорциума русских школ и центров дополнительного образования в Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС