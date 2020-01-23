В Ингушетии планируют создать первый атлас животных на ингушском языке

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Первый атлас животных и комикс на ингушском языке с собственными иллюстрациями намерен создать обладатель гранта молодежного форума "Машук", студент филологического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета Муслим Евлоев. По его словам, все экземпляры будут бесплатно переданы в школы и библиотеки.

"Когда мы с братом рисовали первый комикс на ингушском языке, нас посетила идея создать образовательную часть, своеобразный атлас животных на ингушском языке. Я сам филолог, но обнаружил, что не знаю названий некоторых животных на ингушском, а таких, как я, очень много. Для создания нашего атласа мы будем советоваться с историками, филологами, биологами и пользоваться общедоступным материалом, но, чтобы информация была достоверной, атлас мы выпустим только после положительной оценки филологов ингушского языка", - сказал Евлоев.

По его словам, и атласы, и комиксы будут распространяться бесплатно.

"У нас есть возможность выпустить 2000 экземпляров комиксов и 2000 экземпляров атласов, которые мы бесплатно передадим в школы, книжные магазины и библиотеки. Также и комиксы, и атлас будут в электронном варианте выгружены нами в интернет. Комикс будет состоять из двух старых ингушских сказок, первая нами уже нарисована, к началу весны, думаю, реализацию всего проекта мы уже завершим", - добавил собеседник агентства.

В 2009 году в обновленной версии "Атласа языков мира, находящихся под угрозой" ЮНЕСКО сообщалось, что 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа (кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский и другие).