{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии планируют создать первый атлас животных на ингушском языке

Его будут распространять бесплатно

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Первый атлас животных и комикс на ингушском языке с собственными иллюстрациями намерен создать обладатель гранта молодежного форума "Машук", студент филологического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета Муслим Евлоев. По его словам, все экземпляры будут бесплатно переданы в школы и библиотеки.

"Когда мы с братом рисовали первый комикс на ингушском языке, нас посетила идея создать образовательную часть, своеобразный атлас животных на ингушском языке. Я сам филолог, но обнаружил, что не знаю названий некоторых животных на ингушском, а таких, как я, очень много. Для создания нашего атласа мы будем советоваться с историками, филологами, биологами и пользоваться общедоступным материалом, но, чтобы информация была достоверной, атлас мы выпустим только после положительной оценки филологов ингушского языка", - сказал Евлоев.

По его словам, и атласы, и комиксы будут распространяться бесплатно.

"У нас есть возможность выпустить 2000 экземпляров комиксов и 2000 экземпляров атласов, которые мы бесплатно передадим в школы, книжные магазины и библиотеки. Также и комиксы, и атлас будут в электронном варианте выгружены нами в интернет. Комикс будет состоять из двух старых ингушских сказок, первая нами уже нарисована, к началу весны, думаю, реализацию всего проекта мы уже завершим", - добавил собеседник агентства.

В 2009 году в обновленной версии "Атласа языков мира, находящихся под угрозой" ЮНЕСКО сообщалось, что 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа (кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский и другие).

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Первый Симпозиум русских школ прошел в Лондоне
На встрече, в частности, обсуждалась идея создания консорциума русских школ и центров дополнительного образования в Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС