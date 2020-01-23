Фото ТАСС войдет в экспозицию мемориала Второй мировой войны в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /ТАСС/. Фотография из архива ТАСС будет размещена на одном из стендов музея Национального монумента павшим во Второй мировой войне, расположенном в Рио-де-Жанейро. Начальник военно-мемориального комплекса полковник Франц Роммель поблагодарил агентство за переданные в четверг фотоматериалы.

"Планируется некоторое обновление экспозиции, замена нескольких баннеров. На новом плакате разместим одно из предоставленных фото", - пояснил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Один из баннеров в экспозиции музея, посвященного участию бразильского экспедиционного корпуса в военных действиях на севере Италии в составе антигитлеровской коалиции, рассказывает о подвиге неизвестного солдата. На нем в том числе помещены фотографии национальных мемориалов неизвестному солдату в зарубежных странах, среди которых, как ни странно, не оказалось изображений российских памятников. Обратившему на это внимание представителю агентства директор музея Роммель пообещал исправить это упущение, попросив предоставить соответствующее фото.

"Надеюсь, до конца года мне удастся реализовать задуманные изменения", - уточнил полковник, получив фотоизображения Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и Мемориального комплекса на Поклонной горе.

Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. человек воевал в Италии в 1944-1945 годы. За это время Бразилия потеряла 467 военнослужащих.

Кроме того, за годы войны более 1,4 тыс. бразильских моряков - преимущественно гражданских - погибли в результате того, что их корабли были потоплены немецкими и итальянскими подводными лодками. В 1962 году останки бразильских военных перевезли из Италии и торжественно перезахоронили на территории мемориала, расположенного на набережной Фламенгу в южной части Рио-де-Жанейро.