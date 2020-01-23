Первый Симпозиум русских школ прошел в Лондоне

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Первый Симпозиум русских общеобразовательных школ, школ дополнительного образования и культурно-образовательных организаций прошел в четверг в Лондоне. Площадкой для форума, участие в котором приняли 24 российских и британских учебных заведения и сообщества, стало посольство РФ в Лондоне.

"Эта встреча - важное, нужное и полезное дело и для вас, и для нас", - сообщил собравшимся посол России в Великобритании Андрей Келин, обратив внимание на то, что обсуждение образовательных встреч в подобном формате не проводилось более 10 лет.

Говоря о важности, которую власти России придают обучению русскому языку за рубежом, дипломат сказал, что именно благодаря стараниям преподавателей, которые опираются на новые технологии, в том числе дистанционного обучения, эта задача воплощается в жизнь. Так, по информации посла, русский язык "входит в десятку самых изучаемых в Великобритании иностранных языков, занимая примерно восьмое место".

Руководитель образовательного центра "Знание" Айна Мамаева в свою очередь назвала "исключительно своевременной" подобную встречу. "Анализ и систематизация опыта функционирования российских школ за рубежом стала насущной потребностью", - отметила она.

В рамках симпозиума был затронут широкий спектр вопросов, интересующих специалистов, работающих в этой сфере. Так, участники форума, организованного центром "Знание", посольством России и Россотрудничеством обменялись мнениями по тенденциям и перспективам изучения русского языка и сдачи по нему экзаменов. Они обсудили вызовы современного образования, нормативно-правовое регулирование и действующие механизмы сохранения, поддержки и развития русского языка за рубежом.

Помимо этого, на встрече обсуждалась идея создания консорциума русских школ и центров дополнительного образования в Великобритании, а представитель правительства Москвы, принявший участие в симпозиуме, презентовал интернет-платформу "Московская электронная школа".