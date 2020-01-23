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Канун Праздника Весны. В Китае готовятся к новому году по лунному календарю

Наступающий лунный год будет проходить под знаком крысы, которая служит в Китае символом богатства
Описание
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. "Чуси", или канун Праздника Весны пришелся на пятницу в Китае. Китайцы в материковом Китае, Гонконге и Макао, на Тайване, странах Юго-Восточной Азии и повсюду в мире - готовятся встретить в полночь наступление года Крысы по традиционному календарю. Однако власти в Пекине и ряде других городов КНР отменили все масштабные общественные мероприятия из-за распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.

Тем не менее люди повсюду тщательно убирают жилье, лепят пельмени с разнообразной начинкой - мясной, овощной, шоколадной. Особенно ответственно относятся к соблюдению праздничных ритуалов в деревне, где напоминают, что, согласно традициям, на стене у входа следует наклеить парные надписи с добрыми пожеланиями, обещающими спокойствие и достаток, а на самой двери должен красоваться каллиграфически написанный иероглиф "фу" - "счастье". Те, кто верит в приметы, стараются не пользоваться в этот день ножами и ножницами - можно "счастье отрезать". Самый популярный цвет - красный, цвет праздника. Детям готовят "хунбао" - красные конвертики с деньгами на игрушки и сладости.

Наступающий лунный год будет проходить под знаком крысы (или мыши). Это животное служит в Китае символом зажиточной жизни, богатства, его изображают обычно с мешком добра или на куче монет с дырками или золотых слитков. "Шу шу цянь" - "Мыши деньги считают" - говорят деревенские китайцы. Год Белой (Металлической) Крысы считается благополучным для бизнеса и семейного бюджета.

Из-за мер по борьбе с инфекцией иные жители страны не смогут попасть на праздник к родным. Несмотря ни на что, китайцы будут говорить друг другу: "Чуньцзе хао", "Чуньцзе куайлэ" - "С Праздником Весны! С новым счастьем!". Они будут поджигать хлопушки и петарды, пускать фейерверки, по их поверьям, грохот и яркие сполохи отпугивают нечистую силу. При этом в части китайских городов это полностью или частично запрещено из-за опасений пожаров и травм.

Теги
Китай
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