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Китайская вирусная пневмония

В Японии с коронавирусом госпитализирован второй человек

40-летний гражданин Китая недавно вернулся из Ухана

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Еще один человек был госпитализирован в Японии с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в пятницу объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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По сообщению японского ведомства, с пневмонией нового типа в Токио был госпитализирован 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из Ухана. Для Японии это уже второй случай заболевания пневмонией нового типа. Японского ведомство призывает людей не поддаваться панике, однако рекомендует носить маски и тщательно мыть руки.

Теги
ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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