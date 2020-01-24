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Китайская вирусная пневмония
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Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса

Россиянам рекомендуется не посещать Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации
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© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР из-за обнаруженного там нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

21 января Роспотребнадзор выпустил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в город Ухань, где была зафиксирована первоначальная вспышка заболевания, вызванного вирусом.

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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