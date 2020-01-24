В Tinder появится возможность оповещать полицию об экстренных ситуациях на свиданиях

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Американская компания Match Group, которой принадлежит мобильное приложение Tinder для романтических знакомств, намерена дополнить его новой функцией, позволяющей оповещать полицию об опасных ситуациях на свиданиях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте приложения.

Как следует из документа, Match Group намерена представить серию обновлений, предназначенных для обеспечения безопасности пользователей. Для этого она частично интегрирует в Tinder приложение Noonlight, которое позволяет человеку оповещать полицейских о том, где он находится, и вызывать их в случае опасности.

В числе новых функций - возможность верификации фотографий в учетных записях, чтобы избежать ситуаций, когда люди выдают себя за других. Кроме того, пользователи смогут с помощью Noonlight фиксировать информацию о том, где пройдет предстоящее свидание, а также с кем именно они намерены встретиться. В случае некой экстренной ситуации они смогут "легко и незаметно" оповестить полицию.

Представители Tinder сообщили журналистам газеты The Wall Street Journal, что в учетных записях пользователей будет указано, что они применяют эти функции. В компании полагают, что это станет своего рода "сдерживающим фактором", который поможет предотвратить нежелательные ситуации. Как отмечает издание, для пользователей в США функции будут доступны в конце января. В последующие месяцы их представят жителям других стран.

В публикации The Wall Street Journal сообщается, что Match Group приобретет долю в Noonlight. Приложение Tinder было впервые представлено в 2012 году. Согласно последним данным, оно доступно в 190 странах, в том числе в России. Приложение ранее скачивали не менее 340 млн раз, им пользуются около 5,7 млн человек.