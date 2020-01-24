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Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор не выявил подозрений на новый коронавирус на рейсах из Китая

В ведомстве продолжают держать ситуацию на контроле

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор не выявил по состоянию на четверг случаев подозрений на новый тип коронавируса 2019-nCoV в России в ходе мониторинга за рейсами, прибывающими из Китая. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

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"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23 января 2020 года случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжают держать ситуацию на контроле.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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