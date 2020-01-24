Число иностранных туристов на Камчатке в 2019 году выросло почти вдвое

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 января. /ТАСС/.Число иностранцев, прибывших на Камчатку с туристической целью в 2019 году, возросло почти вдвое - на 43%. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В минувший туристический сезон в порт Петропавловска-Камчатского зашли 20 круизных лайнеров, большая часть иностранцев (почти 20 тыс. человек) прибыла на Камчатку на морских судах. Всего же в 2019 году полуостров посетили почти 37 тыс. гостей из других стран.

"Это рекордная цифра за последние пять лет. Существенный рост мы наблюдаем и по объему частных инвестиций в туристскую отрасль. По предварительным оценкам, он вырос почти на две трети и превысил 3,2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя Агентства по туризму и внешним связям Елены Стратоновой.

Она добавила, что только за минувший год на Камчатке открылись 16 пунктов общественного питания и 17 новых коллективных средств размещения. Действующие гостиницы ввели почти 200 дополнительных номеров на 500 койкомест. Планируется также, что в ближайшее время краевое министерство транспорта и дорожного строительства начнет проектные работы по обустройству альтернативной дороги к популярному туристическому объекту Камчатки - Халатырскому пляжу.

Не теряет популярности у гостей полуострова и морской экспедиционный туризм. Камчатские туроператоры (единственные на Дальнем Востоке) организуют круизные программы экспедиционного характера по Северному морскому пути. Несмотря на достаточно высокую стоимость таких круизов, они пользуются огромным спросом, места на них заказывают за год.

Особенно востребованы арктические туры гражданами Германии и США. Их привлекает уникальная фауна, с представителями которой можно ознакомиться в ходе следования по маршруту. Круизы включают в себя посещения различных уникальных природных уголков, высадку на островах и побережье, заходы в устья рек и многое другое.