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Закрытый из-за нарушений интернат на Кубани готов возобновить работу

По словам замдиректора учреждения Александра Осипова, школа устранила все нарушения, уведомила об этом региональное министерство образования и готова предоставить необходимые документы в арбитраж

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Школа-интернат имени М. П. Щетинина в Краснодарском крае, о которой на пресс-конференции в конце 2019 года задали вопрос президенту РФ Владимиру Путину, устранила ранее выявленные в ходе проверок уполномоченными ведомствами нарушения, уведомила об этом Министерство образования Краснодарского края и предоставит документы об устранении нарушений Арбитражному суду на Кубани, чтобы возобновить работу. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель директора учреждения Александр Осипов.

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В конце 2019 года на большой пресс-конференции Путину задали вопрос о ситуации со школой Михаила Щетинина, которая занималась патриотическим воспитанием, но некоторое время назад закрылась. Президент обещал обсудить вопрос с местными властями. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что деятельность заведения была приостановлена по решению суда из-за выявленных нарушений, в конце января 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края должен рассмотреть иск Министерства образования Краснодарского края о лишении школы лицензии на ведение образовательной деятельности.

"Лицей, со своей стороны, как юридическое лицо устранил все нарушения, которые были выявлены, выполнил все, что было нам предписано. Все копии документов направлены в адрес Министерства образования Краснодарского края, также они будут предоставлены Арбитражному суду Краснодарского края на заседании", - сказал Осипов.

Ранее в ходе проверки Министерством образования Краснодарского края, региональным управлением Роспотребнадзора, МЧС и другими ведомствами было выявлено 39 нарушений, некоторые из них касались условий проживания детей, на их устранение школе дали два месяца. По итогам повторной проверки в июле 2019 года неустраненными остались девять нарушений, в ходе еще одной проверки в ноябре не устранены остались 7, по словам Осипова, они касались внесения в единый реестр выдаваемых аттестатов, эксплуатации школьного стадиона, программы развития школы и не несли угрозы жизни и здоровью учеников.

"По стадиону договор на его эксплуатацию заключен, получено положительное заключение экспертизы Роспотребнадзора, по которой все соответствует нормам, заниматься на стадионе можно", - сказал Осипов, уточнив, что нарушения, связанные с программой развития школы и внесением в единый реестр выдаваемых аттестатов также устранены, поэтому школа-интернат готова к возобновлению работы.

О школе

По данным Министерства образования Краснодарского края, также лицеем-интернатом нарушалось академическое право на каникулы, также несовершеннолетние обучающиеся привлекались без согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

На сайте лицея сообщается, что датой его создания считается 1 августа 1988 года. Школа создана "как эксперимент в системе среднего образования" на основе наработок Щетинина за время работы в НИИ средств и методов обучения АПН СССР. Суть эксперимента состояла в создании школьного агропромышленного комплекса, при этом сочеталась учеба в первой половине дня с трудом школьников во второй половине дня, также вводился ряд "педагогических новшеств".

Теги
РоссияКраснодарский край
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