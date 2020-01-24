Бурятии на питание учащихся начальных классов необходимо 450 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 24 января. /ТАСС/. Школам Бурятии на обеспечение горячим питанием всех учащихся начальных классов потребуется 450 млн рублей, средства будут выделены из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"У нас на сегодня в регионе на бесплатное питание детям в школах выделяется 200 млн рублей. Это для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По решению президента, с 1 сентября все учащиеся с 1-го по 4-й класс вне зависимости от дохода семьи должны питаться бесплатно. Порядка 450 млн рублей нам еще надо, это будут федеральные деньги", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

В 2020 году в Улан-Удэ на средства единой дальневосточной субсидии начнется реконструкция городского комбината школьного питания, работающего с 1993 года. Стоимость проекта - более 280 млн рублей, завершится реконструкция в 2021 году.

На комбинате, который обслуживает свыше 50 школ, заменят кровлю, укрепят фундамент и стены, заменят оборудование. Во время реконструкции комбинат будет работать в штатном режиме на действующих школьных пищеблоках и арендуемых площадях.