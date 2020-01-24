В Южной Корее подтвердили второй случай заболевания новым типом пневмонии

СЕУЛ, 24 января. /ТАСС/. Республика Корея подтвердила второй случай заболевания в стране пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Об этом сообщил в пятницу национальный Центр контроля и профилактики заболеваний.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Речь идет о 55-летнем гражданине Южной Кореи, прибывшем в сеульский аэропорт Кимпхо авиарейсом из КНР. Установлено, что он посещал город Ухань, где изначально произошла вспышка заболевания. Пациент изолирован и проходит курс лечения.

Первый случай заболевания был подтвержден в Южной Корее в понедельник, когда в аэропорт Инчхона прибыла китаянка, также посещавшая Ухань.

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26. Зафиксировано уже два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания - один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с Россией.