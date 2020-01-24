Лазовский заповедник в Приморье планирует удвоить количество туристов в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Лазовский государственный заповедник им. Капланова в Приморском крае планирует увеличить количество посещающих его туристов с 4,8 тыс. до 10 тыс. в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора заповедника по экологическому образованию и экотуризму Дмитрий Гурьев.

Президент России Владимир Путин в 2019 году поручил правительству разработать меры по стимулированию бизнеса к развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. При этом президент предписал предусмотреть меры по ускоренному внесению сведений о границах ООПТ в Единый государственный реестр объектов недвижимости, а также по установлению критериев экологического туризма и объектов рекреационного назначения, строительство которых допускается на таких территориях.

"В прошлом году мы завершили строительство на входящем в состав заповедника острове Петров экологической тропы - деревянного настила, который позволяет принимать здесь любое количество экскурсий без вытаптывания и без вреда для чувствительной природы острова. За счет этих и других мер в 2020 году мы планируем увеличить число туристов до 10 тыс. со среднегодового значения в 4,8 тыс.", - рассказал собеседник агентства.

Также центр "Амурский тигр", занимающийся охраной краснокнижного амурского тигра и мест его обитания, подарил заповеднику 12-местную лодку, которая позволит перевозить посещающие заповедник группы за раз, тогда как раньше 4-местной лодке приходилось выходить дважды. Недавно здесь же прошел тестовый экологический тур для представителей пяти крупных турфирм Приморского края и круглый стол и семинар на тему организации отдыха в пока еще не популярное зимнее время.

Лазовский заповедник расположен на территории одноименного района в юго-восточной части Приморья, на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. На его территории, в частности, обитают и краснокнижные уссурийские тигры. В состав заповедника входит уникальный остров Петрова, на котором расположена древнейшая роща реликтового тиса остроконечного, возраст которой насчитывает столетия.